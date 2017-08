O Departamento de Energia dos Estados Unidos irá liberar 500 mil barris de petróleo de suas reservas estratégicas em resposta à tempestade tropical Harvey, na primeira liberação de emergência desde 2012, disse uma porta voz em comunicado nesta quinta-feira.

A liberação será entregue na refinaria da Phillips 66 em Lake Charles, no Estado de Louisiana, de acordo com o comunicado. A refinaria não foi afetada pela tempestade, que atingiu a costa do Golfo por vários dias.