EUA impõem sanções contra entidades russas e chinesas

Washington – Os Estados Unidos impuseram nesta terça-feira novas sanções relacionadas à Coreia do Norte, mirando companhias chinesas e russas e indivíduos por apoiarem programas bélicos de Pyongyang, mas não chegaram a completar um esperado foco em bancos chineses.

O Tesouro dos EUA sancionou seis entidades chinesas, uma russa, uma norte-coreana e duas com sede em Cingapura. As entidades incluem uma subsidiária de uma companhia chinesa sediada na Namíbia e uma entidade norte-coreana operando na Namíbia.

As sanções também miravam seis indivíduos –quatro russos, um chinês e um norte-coreano.

A ação segue sanções mais duras da Organização das Nações Unidas acertadas neste mês, após a Coreia do Norte testar seus dois primeiros mísseis balísticos intercontinentais em julho.

A China reagiu com irritação, dizendo que Washington deve “corrigir imediatamente seu erro” de impor sanções unilaterais sobre companhias e indivíduos chineses para evitar prejudicar a cooperação bilateral.

A embaixada russa não respondeu um pedido de comentário.

O Departamento do Tesouro dos EUA informou que as novas sanções miram os que ajudam indivíduos já alvos de sanções apoiando os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte e seu comércio energético. As sanções incluem três importadoras chinesas de carvão.