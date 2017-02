EUA elevam estoques de petróleo acima do esperado

Os estoques americanos de petróleo subiram mais do que o esperado na semana encerrada em 27 de janeiro, segundo dados do Departamento de Energia divulgados na quarta-feira.

Na sexta-feira passada, as reservas de petróleo subiram 6,5 milhões de barris em relação à semana anterior e ficaram em 494,8 milhões de barris.

Analistas consultados pela agência de notícias Bloomberg esperavam uma alta de apenas 3 milhões de barris.

As reservas de gasolina somaram 3,9 milhões de barris, o que significa um aumento de 1,5 milhão estimado pelos analistas.

Os produtos destilados aumentaram 1,6 milhão de barris enquanto os analistas calcularam uma queda de meio milhão de barris.

As reservas do terminal de Cushing, que são considerados referência para o petróleo negociado em Nova York, caíram 1,3 milhão de barris, a 64,1 milhões de barris. Essa redução pode trabalhar a favor dos preços no mercado.