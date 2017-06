EUA consideram sanções contra setor petrolífero da Venezuela

WASHINGTON – O governo de Donald Trump considera possíveis sanções contra o setor de energia da Venezuela, incluindo a empresa estatal de petróleo PDVSA, disseram altos funcionários da Casa Branca, o que seria uma escalada dos esforços dos EUA para pressionar a administração do país sul-americano.

A ideia de atingir o coração da economia da Venezuela, que depende do petróleo para cerca de 95 por cento da suas receitas de exportação, foi discutida em alto nível da administração como parte de uma revisão abrangente de opções de Washington, mas autoridades disseram que o debate continua e que não há nenhuma ação iminente.

Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato, disseram à Reuters que os EUA poderiam punir a PDVSA como parte de um pacote “setorial” que pela primeira vez iria se concentrar no país membro da Opep.

No entanto, eles esclareceram que o governo está agindo com cautela, consciente de que tal medida poderia aprofundar a crise econômica e social do país sul-americano, onde milhões de pessoas sofrem escassez de alimentos e com o aumento da inflação.

Mais de 60 pessoas morreram durante a mais recente onda de protestos e eventos anti-governamentais nos últimos dois meses.

Outro fator que complica a decisão é o potencial impacto da medida para a oferta de petróleo nos EUA. A Venezuela é o terceiro maior fornecedor aos norte-americanos depois do Canadá e Arábia Saudita.

(Por Girish Gupta e Matt Spetalnick)