Estoques de suco de laranja devem crescer ao menos 185% na safra

São Paulo – Os estoques globais de suco de laranja do Brasil devem terminar a temporada 2017/18 (julho/junho) com volumes entre 200 mil e 300 mil toneladas, o que significa um aumento de pelo menos 185 por cento na comparação com a projeção para o fechamento da safra atual, que deve encerrar com os menores níveis da história, afirmou nesta sexta-feira a associação de exportadores CitrusBR.

O aumento deve ajudar a repor os estoques de suco de laranja do maior exportador global da commodity, “mas sem gerar excedentes”, destacou a associação em comunicado, explicando que o crescimento se deve a uma forte recuperação na safra esperada para a principal região produtora do país.