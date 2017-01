Estoques de petróleo dos EUA têm forte alta na semana, diz AIE

Os estoques de petróleo dos Estados Unidos subiram na última semana, assim como os estoques de gasolina e derivados, disse a Administração de Informações de Energia (AIE) nesta quarta-feira.

Os estoques de petróleo subiram em 4,1 milhões de barris na última semana, ante expectativas de analistas de aumento de 1,2 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram em 5 milhões de barris, ante expectativas de analistas em pesquisa da Reuters de alta de 1,6 milhão de barris.

No caso dos estoques de derivados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, houve alta de 8,4 milhões de barris, ante expectativas de aumento em 899 mil barris, mostraram os dados da AIE.

As importações de petróleo dos EUA subiram na última semana em 1,8 milhão de barris por dia. Os estoques de petróleo no centro de entregas de Cushing, no Oklahoma, caíram em 579 mil barris, disse a AIE.