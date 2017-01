Estoque de crédito no Brasil tem pior resultado histórico em 2016

Brasília – O estoque total de crédito no Brasil caiu 3,5 por cento em 2016, a 3,107 trilhões de reais, pior resultado anual e o primeiro no vermelho na série histórica para saldos iniciada pelo Banco Central em março de 2007, divulgou a autoridade monetária nesta quinta-feira.

Com isso, passou a representar 49,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

Em dezembro, a inadimplência no segmento de recursos livres caiu sobre novembro a 5,7 por cento, mas fechou 2016 com alta de 0,4 ponto percentual. Já o spread bancário no mesmo segmento avançou 8,1 pontos percentuais no ano, a 40,2 pontos percentuais.