Entregas de fertilizantes no Brasil bate recorde em agosto

São Paulo – As entregas de fertilizantes ao consumidor final no Brasil atingiram 4,06 milhões de toneladas em agosto, um novo recorde de vendas mensais antes do início do plantio da safra de grãos do país, de acordo com dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) divulgados nesta terça-feira.

O volume das entregas subiu 3,4 por cento ante o mesmo mês do ano passado e avançou mais de 20 por cento na comparação com julho, num sinal positivo para a safra 2017/18 de soja e milho.

As entregas de agosto superaram ligeiramente a melhor marca anterior, registrada em setembro de 2016, de 4,02 milhões de toneladas.

A semeadura do cereal já começou em alguns Estados como o Paraná, enquanto produtores estão na expectativa de iniciar os trabalhos com a soja nas próximas semanas.

Com o volume recorde de entregas em agosto, os números da Anda representativos das vendas no acumulado do ano subiram 0,5 por cento para 20,56 milhões de toneladas.

A Anda não respondeu imediatamente um pedido de comentário.

Ao final do mês passado, a Anda estimou que a comercialização de fertilizantes no Brasil deve fechar 2017 em níveis próximos aos de 2016, quando atingiu recorde de 34,1 milhões de toneladas.

Consultorias especializadas estimaram que a comercialização em 2017 ficará entre 33,5 milhões e 35 milhões de toneladas.

Importação e produção

Já a importação de fertilizantes intermediários teve queda de 10 por cento em agosto ante o mesmo mês do ano anterior, para 2,353 milhões de toneladas, segundo a associação.

No acumulado do ano, a importação de fertilizantes intermediários acumula alta de 10,4 por cento até agosto, para 16,7 milhões de toneladas, informou a Anda.

Já a produção de fertilizantes do Brasil em agosto somou 784,3 mil toneladas, queda de 3,6 por cento na comparação anual. No acumulado do ano, o total produzido caiu 4,9 por cento, para 5,58 milhões de toneladas.