Energia solar pode ultrapassar expansão global recorde de 2016

Londres – A expansão da capacidade instalada em energia solar no mundo deverá continuar neste ano, após menores custos levarem a um crescimento recorde em 2016, e as novas usinas instaladas poderão ultrapassar 80 gigawatts, disse uma associação da indústria de energia solar europeia nesta terça-feira.

Os preços de módulos solares fotovoltaicos caíram 80 por cento desde 2009, com aumentos na capacidade e melhorias na tecnologia.

Um recorde de 76,6 gigawatts em nova capacidade em usinas solares foi instalado e conectado à rede no ano passado, alta de 50 por cento ante 2015, segundo relatório da associação SolarPower Europe.

“Há uma boa chance de que o mercado possa até mesmo ultrapassar a marca de 80 gigawatts em 2017”, disse o presidente da SolarPower Europe, James Watson, no relatório, que aponta que a expansão global da energia solar neste ano dependerá principalmente da China.

A China conectou 34,5 gigawatts em energia solar à rede no ano passado, representando quase metade da nova capacidade instalada no mundo, com alta de 128 por cento ante os números do país em 2015.

Embora muitos especialistas digam que as instalações na China poderão desacelerar neste ano, o país já comissionou 7,2 gigawatts em usinas no primeiro trimestre, leve alta ante o mesmo período do ano passado.

A capacidade solar fotovoltaica instalada no mundo cresceu em um terço para 306,5 gigawatts no final do ano passado, ante 229,9 gigawatts em 2015. A capacidade pode chegar a 400 gigawatts em 2018 e 500 gigawatts em 2019, com 600 gigawatts em 2020 e 700 gigawatts em 2021, segundo o relatório.