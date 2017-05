Energia renovável gera quase 10 milhões de empregos no mundo

O setor de energia renovável empregou 9,8 milhões de pessoas no mundo em 2016, um aumento considerável na comparação com 2012, anunciou nesta quarta-feira a Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena), que tem sede em Abu Dhabi.

No relatório ‘Energias renováveis e empregos – Balanço anual 2017’, a Irena destacou que o setor contratou sete milhões de pessoas em 2012.

Em quatro anos, 2,8 milhões de empregos foram criados, graças à “redução dos custos e à adoção de políticas favoráveis, que estimularam os investimentos e o emprego”.

“Por exemplo, nos últimos quatro anos, o número de empregos no setor fotovoltaico e eólico dobrou”, afirmou o diretor geral da Irena, Adnan Amin.

O número de trabalhadores do setor de energia renovável, com exceção da energia hidráulica, alcançou 8,3 milhões em 2016. Quando são considerados os empregos diretos nos grandes projetos hidráulicos, o número aumenta a 9,8 milhões de postos de trabalho, segundo o documento.

China, Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão e Alemanha são os países que geram mais empregos no setor, de acordo com a Irena. Na China, 3,46 milhões de pessoas trabalharam na área de energia renovável em 2016, um aumento de 3,4% na comparação com o ano anterior.

O documento destaca que 62% dos postos de trabalho do setor em todo o mundo se encontram na Ásia. Nesta região, as atividades de instalação e fabricação aumentaram, especialmente na Malásia e Tailândia, que viraram o centro mundial da fabricação de sistemas fotovoltaicos.

Amin afirmou esperar que o número de trabalhadores no setor de energia renovável alcance “24 milhões até 2030, para que compense a perda de empregos no setor dos combustíveis fósseis e se converta no maior motor econômico do mundo”.