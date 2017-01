Encomendas à indústria alemã caem mais que o esperado em novembro

Berlim – As encomendas à indústria da Alemanha caíram mais do que o esperado em novembro após alta no mês anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, apontando para um trimestre final agitado para as fábricas.

Os contratos para os produtos fabricados na Alemanha caíram 2,5 por cento no mês, disse o Ministério da Economia.

Essa foi a maior queda desde novembro de 2014, ligeiramente pior do que a expectativa de recuo de 2,3 por cento.

Mas números revisados mostraram que as encomendas subiram 5,0 por cento em outubro, o maior aumento desde julho de 2014.

Isso significa que, no acumulado de dois meses, as encomendas aumentaram 3,5 por cento, com as encomendas de países fora da zona do euro saltando 6,4 por cento.

Somente em novembro, a demanda doméstica caiu 2,8 por cento, enquanto as encomendas estrangeiras diminuíram 2,3 por cento, com os contratos da zona do euro caindo 2,7 por cento.

A expectativa é de que a economia alemã tenha se recuperado no quarto trimestre depois que sua taxa de crescimento trimestral se reduziu pela metade, para 0,2 por cento no terceiro trimestre, devido a exportações mais fracas.