Empresas da zona do euro tiveram 1º tri mais forte em seis anos

Londres – As empresas da zona do euro registraram o melhor trimestre em seis anos no início de 2017 uma vez que a alta da demanda permitiu que elas elevassem os preços no ritmo mais rápido desde meados de 2011, mostrou nesta quarta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

Embora o crescimento não tenha sido tão forte como previsto anteriormente, ele foi generalizado e o IHS Markit, que realiza a pesquisa, disse que os dados indicam crescimento econômico de 0,6 por cento no primeiro trimestre. Pesquisa da Reuters no mês passado apontou expectativa de expansão de 0,5 por cento..

“A expansão registrada pelos números finais do PMI não foi o impulso de crescimento indicado pela leitura preliminar, mas ainda indica taxa impressionante de crescimento econômico”, disse o economista-chefe do IHS Markit, Chris Williamson.

“Esse é um ganho generalizado entre os maiores membros da zona do euro. Os números encerram o trimestre mais forte desde a primavera de 2011 (no hemisfério norte).”

O PMI Composto final do Markit subiu para a máxima de seis anos de 56,4 em março de 56,0 em fevereiro. Leitura preliminar havia indicado alta mais forte, para 56,7.

O subíndice de preços de produção saltou para a máxima em quase seis anos de 53,1 de 52,2. O resultado ficou abaixo da preliminar de 53,3, mas ainda bem recebido pelo Banco Central Europeu (BCE), que tem tentado estimular a inflação há anos.

O PMI do setor de serviços ficou em 56,0, contra preliminar de 56,5. Ainda assim, ficou acima da marca final de fevereiro de 55,5 e foi o nível mais alto desde maio de 2011.