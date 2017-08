Empresa chinesa fornecerá módulos fotovoltaicos para usina em SP

Pequim – A companhia chinesa BYD fornecerá módulos fotovoltaicos para o projeto de energia solar de Guaiambe, no interior de São Paulo, com uma potência instalada de 180 megawatts.

As informações foram confirmadas hoje pela BYD em comunicado. A licitação para a construção da usina foi vencida pelo Grupo Cobra, subsidiário da construtora espanhola ACS.

“Enviaremos um dos painéis mais eficientes do mundo”, destacou o presidente da divisão brasileira da BYD, Tyler Li.

O projeto de Guaiambe, que receberá os painéis solares da BYD antes do fim do ano, será uma das maiores usinas desse tipo de São Paulo, com potencial de abastecer 60 mil casas do estado.

“O Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia solar no mundo, e estamos felizes de liderar o fornecimento de módulos solares para grandes projetos no país”, indicou Li.

Em 2018, a empresa chinesa começará a vender módulos produzidos no Brasil, uma iniciativa que, segundo o diretor da divisão brasileira da BYD, representará uma “revolução em pequenos e médios projetos em todo o país”.