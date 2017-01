Em vídeo, Meirelles cita medidas e repete que “Brasil tem jeito”

Brasília – O Palácio do Planalto publicou nesta terça-feira, 3,em suas redes sociais um vídeo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falando mais uma vez sobre o pacote de medidas microeconômicas anunciado pelo governo no fim do ano passado.

Ele repetiu que as ações têm como objetivo tornar o País mais eficiente, mais produtivo e com maior disponibilidade de crédito.

Dentre as medidas, Meirelles citou a centralização do registro de empresas por meio eletrônico e as ações para reduzir o custo financeiro para as pessoas que usam cartões de crédito.

O ministro também elencou as ações para desburocratizar o comércio exterior. “Visamos simplificar e desburocratizar o processo para que se possa exportar com mais eficiência, menor custo. e também para que os bens e serviços importados possam chegar com um preço menor para as empresas e para os consumidores”, afirmou.

Ao fim do vídeo, Meirelles voltou a dizer que o “Brasil tem jeito”. “Os brasileiros vão começar a acreditar de novo na economia porque irão ver a criação de empregos, vão ver a inflação caindo, controlada. Vão ver o País voltar a crescer e vão sentir que a vida detodos começa a melhorar. Aí é normal que todos passem a ficar mais otimistas e esperançosos no futuro”, concluiu.