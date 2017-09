Em discurso, Trump critica gastos dos EUA na ONU

São Paulo – Além de criticar a Coreia do Norte, Irã e Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para exaltar a economia do país em seu mandato.

“O mercado financeiro está batendo recordes, o desemprego está no menor nível em 16 anos. E por causa de nossas reformas, temos mais pessoas trabalhando nos EUA do que nunca. As empresas estão voltando ao país, criando empregos como não víamos há muito tempo”, declarou.

O presidente americano também criticou os gastos dos EUA com a ONU, afirmando que, apesar de ser apenas um dos 193 Estados-membros da organização, “pagamos 22% de todo o orçamento”.

Trump disse que “os poderosos nessa sala” poderiam fazer muito mais para resolver os “complexos problemas do mundo”.