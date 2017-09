Economistas pioram projeção para rombo primário de 2017 e 2018

São Paulo – Os economistas pioraram as projeções para o déficit primário do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) tanto para este como para o próximo ano, mostrou o relatório Prisma Fiscal de setembro do Ministério da Fazenda divulgado nesta quinta-feira.

A expectativa agora é de rombo de 159 bilhões de reais para 2017, limite definido pela nova meta fiscal, acima dos 154,841 bilhões esperados antes.

Para 2018, ainda segundo o Prisma, a projeção de déficit passou a 156,341 bilhões de reais, de 130,527 bilhões no relatório anterior. Os dados foram coletados até o quinto dia útil de setembro.

No mês passado, a equipe econômica decidiu elevar as metas de déficit primário para este e para o próximo ano a 159 bilhões de reais.

Em relação à trajetória da dívida bruta, os economistas melhoraram ligeiramente a projeção para este ano a 75,80 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), pouco abaixo de 75,90 por cento na pesquisa de agosto.

Para 2018, a projeção caiu a 78,82 por cento, de 79,06 por cento.