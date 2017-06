Economia deve ser maior foco do Brexit, diz secretário britânico

Luxemburgo – A proteção dos empregos e da economia deve ser o maior foco do Reino Unido nas negociações sobre a separação com a União Europeia, afirmou hoje o secretário do Tesouro britânico, Phillip Hammond.

Em conversa com jornalistas antes de participar da reunião com outros ministros de Finanças da Europa, o dirigente afirmou ter claro que “precisamos priorizar a proteção dos empregos, do crescimento econômico e da prosperidade nas negociações”.

O início das discussões está marcado para a próxima segunda-feira, quando o ministro David Davis, encarregado britânico de supervisionar as conversas, se encontra com sua contraparte europeia, Michel Barnier, em Bruxelas. Fonte: Associated Press.