Economia da zona do euro supera EUA após forte crescimento

Bruxelas – A economia da zona do euro começou o ano com forte crescimento que supera a dos Estados Unidos, mostraram nesta quarta-feira estimativas preliminares da agência de estatísticas europeia.

A Eurostat informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco formado por 19 países cresceu nos três primeiros meses do ano 0,5 por cento sobre o trimestre anterior, e 1,7 por cento na comparação anual, em linha com as expectativas do mercado.

As estimativas para o trimestre se traduzem em uma expansão anualizada para a zona do euro de 1,8 por cento.

Os EUA registraram um crescimento anualizado de 0,7 por cento no primeiro trimestre, desempenho mais fraco desde os três primeiros meses de 2014, de acordo com estimativas.

A Eurostat também revisou para 0,5 por cento, de 0,4 por cento, seu dado anterior sobre o crescimento trimestral da zona do euro nos três últimos anos de 2016.

Na base anual, a economia da zona do euro cresceu no último trimestre do ano 1,8 por cento, contra estimativa anterior de 1,7 por cento.