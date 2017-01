Moscou – A economia da Rússia se contraiu 0,6% em 2016 em comparação com o ano anterior, informou nesta segunda-feira o Ministério da Economia, que espera que o país saia da recessão em 2017.

Embora a economia tenha se recuperado lentamente enquanto avançava o ano, o PIB voltou a cair 0,3% no último trimestre, em grande medida devido à contração de 0,5% em dezembro, explicou um comunicado ministerial.

O governo espera que o PIB recupere forças no primeiro trimestre deste ano e ponha fim à recessão na qual a economia nacional se encontra imersa desde a brusca desvalorização do rublo no final de 2014.

Recentemente, o Serviço Nacional de Estatísticas indicou que as receitas efetivas na Rússia também caíram 5,9% no ano passado.

É o terceiro ano consecutivo de queda nas receitas, que já tinham experimentado uma redução de 3,2% em 2015 e de 0,7% em 2014, pela primeira vez desde que o presidente russo, Vladimir Putin, assumiu o poder em 2000.

A economia russa já se contraiu 3,7% em 2015, o que coincidiu com a drástica redução dos preços do petróleo e as sanções econômicas ocidentais.

No entanto, o governo russo sempre destacou que os russos estavam dispostos a apertar o cinto e não dariam as costas ao Kremlin, já que este nunca cortou as verbas dos programas sociais.

Putin previu que a economia crescerá em 2017, o que foi confirmado pelo Fundo Monetário Internacional, e encomendou ao governo um plano de desenvolvimento para que o PIB aumente acima da média mundial a partir de 2020.