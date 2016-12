Londres – A economia britânica cresceu mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, não mostrando sinais de qualquer desaceleração em relação ao voto do Brexit em junho, mas o déficit em conta corrente do país voltou a atingir níveis recorde.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6 por cento nos três meses até setembro, informou a Agência Nacional de Estatísticas nesta sexta-feira, melhorando a leitura anterior de 0,5 por cento, a qual os economistas esperavam permanecer inalterada.