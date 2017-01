É possível ter negociação de livre comércio com os EUA, diz Abe

Tóquio – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou nesta quinta-feira ser possível que Tóquio e Washington realizem negociações bilaterais sobre livre comércio na esteira da retirada dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) pelo presidente Donald Trump.

Cumprindo uma promessa de campanha, Trump assinou um decreto presidencial na segunda-feira retirando os EUA do TPP e distanciando Washington de seus aliados asiáticos. Trump disse que o TPP vai roubar empregos e investimentos dos norte-americanos.

Questionado no Parlamento na quarta-feira sobre as negociações de um acordo comercial entre EUA e Japão, Abe disse que vai evitar especular sobre a política comercial de Trump até que o gabinete dele seja aprovado e as políticas se tornem mais claras. Trump deixou claro que prefere acordos comerciais bilaterais.