Dow Jones fecha acima de 20 mil pontos pela 1ª vez na história

Nova York — As bolsas norte-americanas subiram nesta quarta-feira e a índice Dow Jones fechou acima da marca de 20 mil pontos pela primeira vez, uma vez que sólidos ganhos e o otimismo com projetos pró-crescimento do presidente Donald Trump expandiram um rali pós-eleitoral.

O Dow Jones subiu ou 0,78 por cento, para 20.068 pontos. O S&P 500 ganhou 0,8 por cento, 2.298 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,99 por cento, a 5.656 pontos.

Trump tomou várias decisões favoráveis aos negócios desde que assumiu o cargo na sexta-feira, incluindo a assinatura de medidas para reduzir a carga regulatória sobre fabricantes nacionais e abrir caminho para a construção de dois oleodutos.

Os índices S&P 500 e Nasdaq também fecharam em máximas recordes pela segunda sessão consecutiva.

O Dow chegou a um ponto da marca histórica em 6 de janeiro, como os investidores confiando em políticas pró-crescimento e cortes de impostos que muitos esperam da nova administração.

“Foi um marco que o mercado tem sido focado para realmente a melhor parte de dois meses e estava criando um pouco de ansiedade sobre se ele seria superado ou não”, disse Julian Emanuel, equity Estrategista do UBS em Nova York.

O movimento também foi levantado pelos acima do esperado para o quarto trimestre. De acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S, cerca de 70 por cento das 104 empresas do S&P 500 superaram as expectativas. Espera-se que os ganhos mostrem um crescimento de 6,8 por cento no trimestre, o mais forte em dois anos.

O aumento desde 22 de novembro, quando o índice fechou acima de 19 mil pela primeira vez, foi liderado por ações financeiras, com Goldman Sachs e JPMorgan representando cerca de 20 por cento do ganho.