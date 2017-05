Doria pede aportes e confiança no Brasil em fórum de investidores

São Paulo — O prefeito de São Paulo, João Doria, abriu na manhã desta terça-feira, 30, o Fórum de Investimentos Brasil 2017, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a presença do presidente Michel Temer, conclamando os investidores presentes a continuar confiando e acreditando no Brasil.

“O Brasil é mais forte do que qualquer crise que já passamos ao longo dos anos, superamos todas, inclusive as mais graves”, disse o tucano, emendando: “Aos investidores no evento, peço que invistam, confiem e acreditem no Brasil.”

No início de seu breve pronunciamento, o prefeito da capital paulista afirmou que desejava, mais do que tudo, deixar uma mensagem de esperança no Brasil.

“Aqui, o setor produtivo do País atendeu o convite para estar presente neste fórum. Mantenham a sua esperança e acreditem no Brasil. Mantenham e preservem seus investimentos, os que são líderes verdadeiros não recuam, ao contrário, em situação de crise é que se prova liderança e comando.”

Doria argumentou que o público presente no evento desta terça representa parcela significativa do PIB e que acreditar no Brasil é o melhor comportamento que eles podem demonstrar não apenas ao País, mas aos seus funcionários, acionistas e ao próprio futuro se seus empreendimentos.