Dívida pública federal cai 0,48% em julho, aponta Tesouro

Brasília – A dívida pública federal do Brasil caiu 0,48 por cento em julho frente a junho, a 3,341 trilhões de reais, interrompendo cinco meses seguidos de alta, com resgate líquido de quase 34 bilhões de reais no mês passado, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

O resultado do estoque geral da dívida seguiu abaixo da faixa indicativa de 3,45 trilhões a 3,65 trilhões de reais estabelecida pelo Tesouro para 2017, segundo o Plano Anual de Financiamento (PAF).

Já a dívida pública mobiliária interna caiu 0,27 por cento na mesma base de comparação, a 3,225 trilhões de reais, enquanto que a dívida externa reduziu 6,12 por cento, a 116,41 bilhões de reais, devido à valorização do real frente às principais moedas que compõem o estoque dos passivos.

Em relação à composição, os títulos prefixados tiveram participação de 34,27 por cento na dívida total, enquanto os títulos pós-fixados, representados pelas LFTs, chegaram a 31,85 por cento.

Os títulos corrigidos pela inflação tiveram representação de 30,28 por cento no total da dívida em julho. A participação dos investidores estrangeiros em títulos da dívida interna caiu a 12,83 por cento, sobre 12,90 por cento em junho.