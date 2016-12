Dívida externa da China cresce 3% no 3° trimestre

Pequim – A dívida externa da China cresceu 3 por cento no terceiro trimestre, segundo dados da Administração Estatal de Câmbio nesta sexta-feira, acelerando ante a alta de 2,2 por cento no segundo trimestre.

A dívida externa no final de setembro subiu 42,7 bilhões de dólares em relação ao final de junho, para 1,43 trilhão de dólares, disse o órgão em comunicado.

A dívida externa caiu 3,6 por cento no primeiro trimestre, após queda de 3,8 por cento no quarto trimestre, uma vez que as empresas nacionais pagaram suas dívidas em dólar em meio às expectativas de que o iuan se enfraqueceria.