Devedores americanos já representam 20% do PIB do país

São Paulo – A dívida do consumidor americano está se aproximando da fatia recorde de 20% do PIB do país – a maior parte dela pertence aos jovens da Geração Millenium.

Milhões de pessoas entre 21 e 34 anos de idade detém hoje cerca de 1,1 trilhão dos 3,6 trilhões de dólares em dívidas de consumidores nos EUA, segundo relatório do banco UBS.

O montante é maior para esse público, graças às concessões de crédito destinadas a estudos e compras de carro nos últimos anos, em vez de usadas para pagamentos de hipotecas.

Uma pesquisa feita pelo próprio UBS mostra ainda que a preocupação com o endividamento crescente é latente e tende a aumentar em um futuro próximo.

O estudo aponta que 52% das pessoas preocupadas com inadimplência nos próximos doze anos estão na faixa etária entre 21 e 34 – o mesmo público que deve ser o maior comprador de carros e casas nos próximos anos.

Ou seja, as pessoas que devem comprar mais no futuro são as mesmas que se não sabem como irão pagar por isso.

“Vemos áreas onde os milênios estão dispostos a gastar, mas não estão alavancando seus dólares para o futuro”, afirmou Drucker Mann, do Goldman Sachs Research, em relatório recente sobre hábitos de consumo da geração Y.