Desemprego registra alta na Espanha em janeiro

A Espanha registrou em janeiro 57.257 desempregados a mais que em dezembro, em particular nos setores de turismo e agricultura, anunciou o ministério do Emprego nesta quinta-feira.

Na comparação com janeiro de 2016, o número de pessoas à procura de emprego registrou queda de 390.254, em um total de 3,76 milhões de desempregados.

O ministério não divulga percentual de desemprego. Este dado, calculado com um método distinto pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), caiu em 2016 a 18,6% da população ativa, mas continua sendo o segundo maior da zona do euro, atrás apenas da Grécia.

De acordo com o método de cálculo do INE, a Espanha tem 4,24 milhões de desempregados, mais do que a estimativa do ministério.