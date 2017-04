Desemprego na Espanha alcança 18,7% no primeiro trimestre

A taxa de desemprego na Espanha registrou leve alta no primeiro trimestre pela primeira vez em dois anos, a 18,7%, de acordo com os números oficiais publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No quarto trimestre do ano passado, o índice de desemprego era de 18,6%, o menor nível em sete anos na Espanha, após quedas constantes desde o primeiro trimestre de 2015.

Durante a crise econômica, o desemprego se aproximou de 27% da população ativa, no início do país.

Apesar da queda nos últimos anos, o índice do país permanece o dobro da média da zona do euro (9,5% em fevereiro, de acordo com a agência Eurostat).

O total de desempregados ao final de março era de 4,25 milhões de pessoas, segundo o INE.

A Espanha é o país da União Europeia com o maior percentual de empregos temporários. No primeiro trimestre, este tipo de contrato representava 25,7% do total.

A taxa de desemprego entre os jovens de 19 a 25 anos permanece muito elevada, a 38,3%.

O governo espanhol do primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy tem como objetivo reduzir o desemprego a 16,6% ao final de 2017, o que significaria cria quase meio milhão de postos de trabalho no país.