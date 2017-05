Desemprego ainda vai subir e cairá no 2º semestre, diz Meirelles

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira que o desemprego ainda deve crescer no país já que tem uma reação mais lenta à retomada da economia, mas repetiu que “inevitavelmente” começará a cair a partir do segundo semestre.

Em evento do aniversário de um ano do governo do presidente Michel Temer, Meirelles afirmou que o país já voltou a crescer, mas ainda vive os efeitos da recessão.