Descobertas globais de petróleo e gás têm menor nível em 70 anos

Londres – As descobertas de petróleo e gás natural ao redor do mundo caíram no ano passado para o menor nível desde os anos 1940, após as empresas do setor terem cortado fortemente verbas destinadas à busca por novos recursos em meio à derrocada dos preços do petróleo.

A queda nas descobertas significa que companhias como Exxon Mobil e Royal Dutch Shell vão ter dificuldades para compensar o esgotamento de campos existentes, reforçando projeções de uma falta de oferta mais para o final da década.

Os recursos totais de petróleo e gás descobertos em 2016 atingiram pouco mais de 6 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), disse a analista sênior da consultoria Rystad Energy em Oslo, Sona Mlada.

Os números não incluem recursos de xisto na América do Norte, que têm sido um importante vetor de crescimento da oferta nos últimos anos.

As descobertas líquidas em áreas no mar (offshore), onde a maior parte dos grandes novos campos foi descoberta, somaram 2,3 bilhões de boe no último ano, 90 por cento abaixo dos níveis de 2010.

“A falta de volumes descobertos em 2016 não terá um impacto imediato na oferta global no curto prazo, dado o tempo necessário para que uma descoberta torne-se um campo em produção”, disse Mlada.

“Mas a falta de descobertas nestes anos pode ter um impacto na oferta global daqui a uns 10 anos, dependendo das decisões de investimento das companhias de exploração”.

Segundo Mlada, o número de poços exploratórios perfurados no ano passado caiu 40 por cento ante os níveis de 2014, quando os preços começaram a cair.

Ela adicionou ainda que cerca de 60 por cento dos novos recursos descobertos no último ano eram de gás.