Demanda por voos no Brasil sobe 5,4% em março, diz Anac

São Paulo – A demanda por voos domésticos no Brasil avançou 5,40 por cento em março em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A alta na demanda em março foi a primeira do ano, após as baixas de 5,29 por cento em fevereiro e 1,79 por cento em janeiro.

A oferta de assentos pelas empresas aéreas subiu 3,47 por cento no período.

A participação da Gol nos voos domésticos avançou na comparação anual, passando a responder por 35 por cento em março deste ano, ante 32,6 por cento um ano antes. Já a fatia da Tam caiu para 33 por cento, ante 36,8 por cento, segundo os dados da Anac.

A Azul aumentou sua participação em 0,9 ponto percentual, para 18,7 por cento, enquanto a fatia da Avianca em março também subiu em 0,9 ponto, para 12,7 por cento.

A Abear, associação que representa as principais empresas do setor, informou em 20 de abril que a demanda por voos domésticos subiu 5,9 por cento em março ante o mesmo período de 2016, no primeiro resultado positivo nessa base de comparação em 20 meses.