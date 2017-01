Demanda por crédito cresce 3,7% em 2016, diz Serasa Experian

São Paulo – A quantidade de pessoas que buscou crédito no ano passado cresceu 3,7 por cento ante 2015, informou a Serasa Experian nesta segunda-feira. Apenas em dezembro houve alta anual de 1,5 por cento, mas recuo de 13,6 por cento na comparação mensal.

“Apesar de positivo, foi o quinto ano consecutivo de fraco desempenho da demanda do consumidor por crédito já que, no período de 2008 a 2011, o crescimento médio anual da procura do consumidor por crédito foi bem mais expressivo, de 7,1 por cento anuais, em média”, destacou a empresa de informações de crédito.

Os economistas da Serasa Experian citaram a inflação ainda alta, os esforços do consumidor em reduzir suas dívidas e o elevado custo do crédito entre os fatores para o resultado ainda fraco de 2016.

Em relação à demanda por renda, a parcela dos que ganham até 500 reais teve o menor acréscimo, de 1,1 por cento, enquanto a maior alta demanda foi do grupo com renda mensal entre 1 mil e 2 mil reais, crescimento de 4,3 por cento.