Demanda do consumidor por crédito em maio avança 7,2%, diz Serasa

São Paulo – A procura do consumidor por crédito cresceu 7,2% em maio na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou nesta quarta-feira, 21, a Serasa Experian, conforme indicador de demanda por crédito.

Já na avaliação ante abril, houve alta de 18,6% – o desempenho, contudo, foi muito influenciado pela concentração de feriados no quarto mês do ano, que pesou sobre a demanda por crédito, explica a Serasa.

No acumulado do ano (janeiro a maio), o indicador da Serasa aponta alta de 1,0% na demanda por crédito do consumidor em comparação ao período equivalente de 2016.

“A queda da inflação e o recuo das taxas de juros estão, aos poucos, devolvendo o estímulo ao consumidor a retornar, ainda que gradualmente, ao mercado de crédito”, aponta a Serasa em nota.

Faixas de renda

O maior apetite por crédito foi verificado em todas as faixas de renda. O maior avanço na comparação anual, de 9,3%, foi verificado entre consumidores que ganham até R$ 500 mensais.

Na sequência, aparecem aqueles que recebem entre R$ 500 e R$ 1 mil, com 8,2%; os que ganham entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, com alta de 6,4%.

Nas classes de renda mais elevada, consumidores com receita mensal entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, houve crescimento de 5,7%. A faixa com renda entre R$ 5 mil e R$ 10 mil apresentou alta de 5,2%, enquanto a demanda por crédito daqueles que ganham mais de R$ 10 mil avançou 5,8%.

Regiões

A demanda por crédito também cresceu em todas as regiões do País em relação a maio de 2016, relatou a Serasa Experian. No Norte, a alta foi de 12,3%; no Nordeste, 8,6%; no Sul, o crescimento foi de 8,1%. Na região Sudeste, a procura do consumidor por crédito cresceu 6,7%, enquanto no Centro-Oeste o avanço foi de 2,2%.