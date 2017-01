Demanda de empresas por crédito tem pior resultado em 4 anos

São Paulo – A demanda por crédito corporativo recuou em 2016, apresentando o pior resultado dos últimos quatro anos, em meio ao aprofundamento da recessão no país, conforme levantamento da empresa de informações de crédito Serasa Experian.

O Indicador de Demanda das Empresas por Crédito mostrou queda de 2,2 por cento no ano passado frente a 2015, quando houve recuo de 1,9 por cento.

Economistas da entidade citaram que o quadro econômico, o reduzido patamar da confiança empresarial e as taxas de juros ainda bastante elevadas pesaram negativamente sobre a procura das empresas por crédito no ano passado.

A queda foi sentida principalmente nas médias e grandes empresas, que apresentaram recuo 12 por cento e de 10,4 por cento, respectivamente. As micro e pequenas empresas tiveram baixa de apenas 1,7 por cento.

Todos os setores econômicos pesquisados no levantamento da Serasa Experian apresentaram queda na demanda por crédito em 2016, com o a indústria à frente, com declínio de 5 por cento, seguida por comércio (-3,6 por cento) e serviços (-0,1 por cento).

Entre as regiões, houve alta apenas na Região Sul, com acréscimo de 0,8 por cento na demanda por crédito no ano passado. O Norte apresentou a maior contração de 5,6 por cento, seguido por Centro-Oeste (-2,3 por cento); Nordeste (-2,4 por cento) e Sudeste (-1,2 por cento).