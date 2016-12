Demanda das empresas por crédito cai 0,5% em novembro, diz Serasa

São Paulo – A demanda empresarial por crédito em novembro caiu 0,5% em relação a outubro na série sem ajuste sazonal, divulgou nesta terça-feira, 20, a Serasa Experian.

Na comparação com novembro de 2015, a queda foi bem mais intensa, de 11,4%, e, no acumulado do ano, a retração alcançou 2,3%.

Os economistas da instituição avaliaram, em nota, que o aprofundamento da recessão e as taxas de juros ainda bastante elevadas continuam pesando negativamente sobre a demanda das empresas por crédito.

De acordo com a pesquisa, o maior recuo na demanda por crédito na margem ocorreu nas empresas médias (-0,6%), seguido pelas micro e pequenas empresas (-0,5%) e pelas grandes (-0,4%).

No acumulado do ano, os pequenos negócios tiveram a menor queda na demanda por financiamentos (-1,7%). Já as grandes empresas apresentaram retração de 10,3% e as médias, de 12,2%, na mesma base de comparação.

Na análise por setores, a indústria apresentou o maior declínio na passagem de outubro para novembro (-2,3%) e os serviços registraram recuo de 1,0%. O comércio, contudo, teve avanço na demanda por crédito no período, de 0,4%.

Considerando as regiões brasileiras, a Serasa Experian informou que a demanda por crédito caiu no Sul (-7,1%) e no Sudeste (-0,8%) entre outubro e novembro deste ano.

Já no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste a procura empresarial por financiamento subiu, com as variações de 6,4%, 4,3% e 3,1%, respectivamente.