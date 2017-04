Déficit orçamentário dos EUA atinge 176,2 bilhões em março

O déficit orçamentário anual dos Estados Unidos permaneceu próximo de seu nível mais alto em três anos durante o mês de março, em um quadro de receita estável do governo e maiores gastos federais.

Os gastos federais excederam a receita em US$ 176,2 bilhões no mês passado, informou nesta quarta-feira o Departamento do Tesouro.

Na comparação anual, o déficit orçamentário teve aumento de US$ 68,2 bilhões. Ao longo dos seis primeiros meses do ano fiscal, o déficit foi cerca de 15% maior na comparação com igual período do ano anterior.

O declínio da receita do governo e os custos de longo prazo associados com o envelhecimento da população devem continuar a puxar o déficit para cima. Ao longo dos últimos 12 meses, o déficit ficou em 651,5 bilhões, de US$ 460,6 bilhões nos 12 meses anteriores.

O Escritório Orçamentário do Congresso disse em janeiro esperar que o déficit recue no atual ano fiscal, que termina em 30 de setembro, e que caia novamente no próximo ano, antes de começar a avançar mais fortemente ao longo da próxima década.

Resultados corporativos fracos têm pesado sobre as finanças do governo nos últimos anos, em meio a um crescimento econômico global modesto, preços de energia mais baixos e ao dólar forte, entre outros fatores.

Ao mesmo tempo, os gastos do governo continuam a aumentar, conforme a população envelhece e precisa de mais gente qualificada para cuidar delas.

O relatório é divulgado no momento em que o governo de Donald Trump e os republicanos no Congresso avaliam as propostas para reduzir impostos e aumentar os gastos com infraestrutura, o que deve gerar mais debate sobre as políticas tributárias e de gastos no país. Fonte: Dow Jones Newswires