Déficit comercial dos EUA diminuiu levemente em março

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu ligeiramente em março, surpreendendo os analistas, com um retrocesso das exportações e importações, informou nesta quinta-feira o Departamento de Comércio.

O saldo cronicamente deficitário do comércio dos Estados Unidos com o resto do mundo foi de 43,7 bilhões, uma queda de 0,1%, enquanto os analistas previam que chegaria a 44,4 bilhões de dólares.

O déficit com o México, um dos parceiros comerciais na mira do governo Donald Trump, subiu para 7 bilhões, seu nível mais alto desde novembro de 2007 devido a um recorde de importações.

Esta ligeira redução do déficit foi devido às reduções nas exportações de 0,8% a 191 bilhões de dólares, e das importações de 0,7% a 234 bilhões de dólares.

Geograficamente e em números brutos, o tradicional déficit comercial de bens com a China cresceu 7,0% no mês para chegar a 24,5 bilhões de dólares.

A China também está na mira do governo Trump, que acusou o país de práticas desleais para estimular as exportações.

O déficit com a União Europeia também disparou 19,1%, atingindo 11,2 bilhões de dólares, metade deles com a Alemanha, apesar de um recorde das exportações americanas para o bloco em março.