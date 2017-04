De 70% a 80% da reforma original da Previdência será mantida

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira esperar que de 70 a 80 por cento do texto original do governo sobre a reforma da Previdência serão mantidos após as negociações com a base aliada.

Meirelles, que participou de reunião com o presidente Michel Temer e parlamentares, afirmou ainda que a nova idade mínima para mulheres se aposentarem está sendo avaliada, e há ideia de que ela seja reduzida para cerca de 62 anos. Pela proposta original, tanto homens quanto mulheres teriam idade mínima de 65 anos.

O ministro disse ainda que não há formato final para a reforma da Previdência e que outros pontos também estão sendo discutidos, como a aposentadoria rural.

O parecer do relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), será divulgado na quarta-feira, às 9:00, na comissão especial da Previdência na Câmara dos Deputados.