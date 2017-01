Dá para conciliar igualdade nacional e internacional?

São Paulo – A desigualdade está aumentando ou diminuindo? Depende de para onde você olhar.

Nos últimos 25 anos, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres subiu dentro da maioria dos países (a América Latina é exceção).

Ao mesmo tempo, centenas de milhões de pessoas, especialmente chineses e indianos, saíram da pobreza – que atingiu o menor patamar da história.

Ou seja: se você olhar para a distribuição de renda sem considerar as fronteiras nacionais, a desigualdade diminuiu. Uma coisa está necessariamente ligada à outra?

Esse é o tema do novo estudo do economista turco-americano Dani Rodrik, de Harvard, um dos maiores especialistas do mundo em desenvolvimento.

A primeira resposta seria dizer que sim, os dois fenômenos estão relacionados, já que ambos aconteceram em meio a uma intensificação da globalização.

A relação é clara com a China, um mercado gigantesco que se desenvolveu baseado em exportações, mas nem tanto com outros países. De qualquer forma, Rodrik nota que a pior parte desse choque já passou.

Primeiro porque a própria China já depende menos desse modelo e hoje está mais interessada em estimular o próprio consumo e focar em setores mais sofisticados.

E segundo porque dificilmente outros países conseguirão se industrializar com base em trabalho barato. As novas tecnologias permitem produzir mais usando menos trabalhadores e até os de renda média, como o Brasil, estão se desindustrializando rapidamente.

Mas o foco de Rodrik é nos impactos sociais do comércio. Ao contrário da maior parte dos economistas, ele não é partidário da ideia de que se abrir é sempre bom.

Ele aponta que o comércio não é o grande vilão mas causa perdedores claros, e que a resposta não é elevar tarifas.

Populistas como Trump querem “resolver um problema cirúrgico com um martelo”, diz Rodrik em artigo publicado na semana passada pela revista Foreign Policy.

O que ele defende é uma visão própria de “comércio justo”. Hoje, quando uma empresa americana transfere sua produção para Bangladesh, ela corta custos mas se beneficia de ambientes de trabalho mais perigosos e mais exploradores.

Isso eventualmente enfraquecerá os padrões dos Estados Unidos – o que ele chama de “dumping social”.

Se os economistas realmente estivessem preocupados com ganhos de eficiência, deveriam focar em promover a mobilidade da força de trabalho, não de bens e capital, diz ele.

A produtividade de um trabalhador no Paquistão, por exemplo, é muito mais baixa do que a de um trabalhador americano.

Parte disso é por causa de fatores individuais, como educação, mas a maior parte pode ser colocada na conta do ambiente – infraestrutura, instituições políticas e sociais e outros.

Ou seja, o ganho de eficiência é brutal só de mudar o trabalhador de um lugar para o outro. Para evitar que os países pobres tenham toda sua força de trabalho drenada, sua volta seria garantida através de vistos temporários ou retenção de uma parte da renda até o retorno.

“O fosse de renda entre os ricos e os pobres globais e os ganhos potenciais na margem são tão grandes que você pode ter um viés nativista nas suas preferências e ainda assim ser a favor de relaxar as barreiras para a mobilidade global do trabalho”, resume.

O difícil é convencer o público dos benefícios da imigração, que desperta questões de identidade nacional, medo e preconceito exploradas prontamente pelos políticos.