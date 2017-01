PIB da Alemanha cresceu 1,9% em 2016, taxa mais forte em 5 anos

Berlim – A economia da Alemanha cresceu 1,9 por cento em 2016, taxa mais forte em cinco anos e uma melhora em relação ao ano anterior, apontou nesta quinta-feira estimativa preliminar da Agência Federal de Estatísticas.

A maior economia da Europa está se beneficiando do aumento do consumo privado e dos gastos estatais com refugiados, compensando uma contribuição mais fraca do comércio em meio à demanda fraca de importantes parceiros comerciais e mercados emergentes.

Economistas consultados pela Reuters esperavam crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8 por cento para 2016 após expansão de 1,7 por cento no ano anterior.