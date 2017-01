Os desastres naturais causaram danos no valor de 175 bilhões de dólares em 2016, um recorde desde 2012, mas foram menos mortíferos que no ano anterior, segundo estudo publicado nesta quarta-feira pela companhia resseguradora alemã Munich Re.

Destes 175 bilhões de dólares, apenas 50.000 estavam assegurados, segundo o estudo, considerado uma referência no setor.

Por outro lado, as catástrofes naturais deixaram 8.700 mortos no ano recém-terminado, comparado com os 25.400 mortos em 2015.