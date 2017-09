Custo de vida na cidade de São Paulo fica estável em agosto

Em agosto, o Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo ficou estável na comparação com julho, com leve recuo de 0,01%.

Entre setembro do ano passado e agosto deste ano, a taxa subiu 1,71%, enquanto que, nos primeiros sete meses do ano, o índice acumula alta de 0,91%.

O ICV foi divulgado hoje (6) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Dos dez grupos analisados pelo Dieese foram observadas altas nos setores de habitação (0,08%), educação e leitura (0,15%), despesas diversas (1,26%) e transporte (2,76%), puxado principalmente pelo aumento no preço do combustível.

Os recuos ocorreram nos grupos alimentação (-1,20%), vestuário (-0,71%), despesas pessoais (-0,39%), equipamento doméstico (-0,38%) e recreação (-0,19%). O grupo saúde ficou estável.