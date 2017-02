Criação de vagas nos EUA em janeiro supera expectativas

Washington – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro uma vez que as empresas de construção e varejistas aumentaram as contratações, o que deve deixar ao governo do presidente Donald Trump em boa posição para impulsionar a economia e o emprego.

A criação de empregos fora do setor agrícola foi de 227 mil vagas no mês passado, o maior ganho em quatro meses, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Mas a taxa de desemprego subiu 0,1 ponto percentual, para 4,8 por cento, e os salários aumentaram apenas modestamente, sugerindo que ainda há alguma folga no mercado de trabalho.