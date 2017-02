Criação de vagas nos EUA deve acelerar em janeiro, diz pesquisa

Washington – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente acelerou em janeiro, com expectativa de que os salários tenham aumentado, o que sugere um forte início para a administração Trump conforme busca impulsionar a economia e o emprego.

A criação de vagas fora do setor agrícola provavelmente chegou a 175 mil no mês passado, em parte porque o clima quente aumentou as contratações no setor de construção, de acordo com pesquisa da Reuters junto a economistas. Se confirmado, haverá uma aceleração ante as 156 mil vagas criadas em dezembro.

O presidente Donald Trump prometeu durante a campanha presidencial no ano passado atingir um crescimento anual do Produto Interno Bruto de 4 por cento, com um plano de cortar impostos, reduzir regulamentações, aumentar os gastos com infraestrutura e renegociar acordos a favor dos EUA.

Embora ainda não haja detalhes sobre as propostas, a confiança empresarial e dos consumidores saltou na esteira da vitória de Trump em novembro.

O Departamento do Trabalho publicará o relatório de emprego às 11:30 (horário de Brasília).

Com o salário mínimo entrando em vigor em mais de uma dezena de Estados em janeiro, a expectativa é de que a renda média por hora tenha subido 0,3 por cento após alta de 0,4 por cento em dezembro. A projeção para a taxa de desemprego é de que permaneça inalterada em 4,7 por cento.