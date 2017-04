Criação de vagas nos EUA desacelera com força em março

Washington – Os empregadores dos EUA contrataram o menor número de trabalhadores em 10 meses em março, mas a queda na taxa de desemprego para a mínima de quase 10 anos de 4,5 por cento indica que o mercado de trabalho continua a apertar.

O relatório de emprego fora do setor agrícola mostrou abertura de 98 mil vagas no mês passado, o menor número desde maio passado, com o setor de varejo fechando postos de trabalho pelo segundo mês consecutivo, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Houve a abertura de mais de 200 mil postos em janeiro e fevereiro, como as temperaturas excepcionalmente quentes antecipando as contratações em setores sensíveis ao clima como construção e lazer. Em março, as temperaturas caíram e uma tempestade atingiu o nordeste.

A taxa de desemprego caiu 0,2 ponto percentual, para 4,5 por cento, o menor nível desde maio de 2007.

Economistas consultados pela Reuters projetavam a criação de 180 mil empregos no mês passado e que a taxa de desemprego permaneceria em 4,7 por cento.

O resultado fraco do relatório pode levantar preocupações sobre a saúde da economia, especialmente dados os sinais de que o crescimento anualizado do Produto Interno Bruto desacelerou para cerca de 1,0 por cento no primeiro trimestre, depois de expandir 2,1 por cento no quarto trimestre.

A renda média por hora aumentou 0,2 por cento em março, ou 5 centavos de dólar, o que reduziu o aumento na comparação anual para 2,7 por cento. O aumento da inflação, os ganhos moderados de emprego e os aumentos graduais de salário ainda podem manter o Federal Reserve, banco central dos EUA, no caminho para elevar os juros novamente em junho.

O setor de varejo fechou 29,7 mil postos, recuando pelo segundo mês consecutivo. Já o governo abriu 9 mil postos, apesar de um congelamento na contratação de trabalhadores civis.