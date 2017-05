Criação de vagas de emprego nos EUA tem forte recuperação

Washington – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos se recuperou com força em abril e a taxa de desemprego caiu para perto da mínima de 10 anos de 4,4 por cento, sinais de um mercado de trabalho apertado que pode pavimentar o caminho para uma alta dos juros no próximo mês, apesar do crescimento moderado dos salários.

A criação de vagas fora do setor agrícola foi de 211 mil no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, bem acima da média mensal de 185 mil para este ano e da criação de 79 mil vagas em março.