Crescimento do PIB da França no 2º tri é confirmado em 0,5%

Paris – A economia da França cresceu 0,5 por cento nos três meses até junho em comparação com o trimestre anterior, informou nesta terça-feira a agência de estatísticas INSEE, confirmando a estimativa preliminar.

A taxa ficou em linha com as expectativas de economistas e representa o terceiro trimestre seguido em que a economia cresceu nesse ritmo, de acordo com os dados da INSEE.

Assim como nas estimativas preliminares da INSEE, os números indicam que a recuperação nas exportações ajudou a compensar a queda nos estoques corporativos, enquanto a demanda doméstica se manteve firme.