Crescimento do Japão no 1º tri é revisado para baixo a 1%

Tóquio – A economia do Japão expandiu-se a uma taxa anualizada de 1,0 por cento no primeiro trimestre do ano, ante estimativa preliminar de crescimento de 2,2 por cento, mostraram dados do governo na quinta-feira (horário local).

Os dados revisados do Produto Interno Bruto (PIB) ficaram abaixo da previsão mediana de crescimento de 2,4 por cento, conforme pesquisa Reuters com economistas.

A cifra equivale a um crescimento em termos reais ajustados pela variação dos preços de 0,3 por cento na comparação trimestral, contra uma leitura preliminar de um aumento de 0,5 por cento e estimativa mediana de uma expansão de 0,6 por cento.