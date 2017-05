Crescimento da economia da Alemanha acelera no 1º tri a 0,6%

Berlim – A economia da Alemanha resistiu aos riscos políticos e acelerou no primeiro trimestre de 2017 uma vez que as empresas investiram mais, os consumidores e o Estado continuaram a gastar e as exportações aumentaram apesar da ameaça do protecionismo.

A maior economia da Europa cresceu 0,6 por cento no primeiro trimestre sobre o período anterior, quando havia expandido 0,4 por cento, informou nesta sexta-feira a Agência Federal de Estatísticas.

Essa foi a taxa de crescimento trimestral mais forte desde o primeiro trimestre de 2016, quando a economia cresceu 0,7 por cento. O resultado ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters.

“Um boom sem fim na Alemanha…e apesar de todos os riscos”, disse o analista do Bankhaus Lampe Alexander Krueger, chamando o resultado de um bom sinal de que a alta tem como base uma fundação ampla.

A Agência Federal de Estatísticas afirmou que os investimentos em construções e equipamentos cresceu com força, particularmente devido ao inverno ameno, quando as famílias e as autoridades estatais aumentaram os gastos ligeiramente no início do ano.

Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB da Alemanha cresceu 1,7 por cento, também em linha com a expectativa.