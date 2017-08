Crescimento alemão pode superar expectativas neste ano, diz BC

Frankfurt – A economia alemã pode crescer mais rápido neste ano do que o esperado devido à produção industrial, exportação e consumo excepcionalmente fortes, informou o banco central do país em um relatório mensal nesta segunda-feira.

As vendas sólidas estão impulsionando ainda mais a utilização da capacidade industrial, alimentando o aumento no investimento corporativo na maior economia da zona do euro, segundo o Bundesbank, após o crescimento acelerar para a taxa anualizada mais rápida em mais de dois anos no segundo trimestre.

Com a economia da zona do euro agora em expansão pelo 17º trimestre consecutivo, a Alemanha foi o motor da recuperação, dando ao Banco Central Europeu algum espaço para pelo menos discutir a redução do estímulo sem precedentes.

“Os indicadores de confiança empresarial e de consumidores excepcionalmente positivos e as encomendas sólidas à indústria sugerem que a economia alemã deve continuar a ganhar força também neste trimestre”, destacou o Bundesbank.

“A economia alemã pode crescer ainda mais rápido neste ano do que o esperado na projeção de junho”, acrescentou.

O Bundesbank esperava anteriormente que a economia crescesse 1,9 por cento neste ano, com base em dados ajustados sazonalmente, e os números do segundo trimestre apresentaram uma taxa de crescimento anualizada de 2,1 por cento, graças ao consumo sólido e à indústria.